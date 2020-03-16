التعليم: إعداد دليل تعلم للمقررات هدفه تحقيق نواتج التعلم من المناهج الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية يعدون دليل تعلم للطلاب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه فى كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصرى EKB، التى تساهم فى دعم التعلم وتعميق الفهم.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه ليس معنى إعداد دليل يحدد متطلبات الدروس أن يتم تخفيف المنهج أو المقرر الدراسى، ولكن الدليل سيحقق نواتج التعلم المطلوبة من كل موضوع والمقرر الدراسى فى كل مادة بشكل عام.
كان أولياء الأمور تساءلوا عن إمكانية تخفيف المناهج الدراسية بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.
وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التى ستتبعها الوزارة للتحول الرقمى فى تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.
وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة فى استخدام محتوى بنك المعرفة المصرى EKB فى التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.
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