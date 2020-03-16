شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد دليل تعلم للمقررات هدفه تحقيق نواتج التعلم من المناهج الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية يعدون دليل تعلم للطلاب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه فى كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصرى EKB، التى تساهم فى دعم التعلم وتعميق الفهم.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه ليس معنى إعداد دليل يحدد متطلبات الدروس أن يتم تخفيف المنهج أو المقرر الدراسى، ولكن الدليل سيحقق نواتج التعلم المطلوبة من كل موضوع والمقرر الدراسى فى كل مادة بشكل عام.

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كان أولياء الأمور تساءلوا عن إمكانية تخفيف المناهج الدراسية بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.