شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء عقار بالجيزة انهارت بلكونته ومؤسسة أبو العينين توفر مسكنا بديلا لأسرة من سكانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهارت بلكونة العقار رقم 17 بشارع شبيطة من شارع ربيع الجيزى بالجيزة، وعلى الفور توجه تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة والأجهزة التنفيذية بالحى وقسم شرطة الجيزة، بالإضافة إلى فرق عمل مكتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب. وقد تم إزالة الجزء المتبقي من البلكونة وإخلاء العقار حماية لحياة السكان، وتم قطع المرافق عنه. وقامت مؤسسة أبو العينين بتوفير مسكن بديل للأسرة التي لا يوجد لها مسكن بديل من سكان العقار. Advertisements



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