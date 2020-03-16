شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: تشكيل مجموعات عمل وطوارئ لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وادارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

وأشار السعيد في بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين، أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بُعد، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وادارة الجامعة أما المجموعة الثالثة، فهى برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولة عن توزيع اجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب واعضاء هيئة تدريس وعاملين.

وقالت الدكتورة راندا مصطفى، إن وحدة إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الدكتور إبراهيم راجح قامت بالتنسيق مع الإدارات الطبية بالكليات وكذلك التنسيق مع مديرية الشئون الصحية ووحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لتنفيذ خطة العمل خلال الفترة القادمة.

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كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، قررتعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات و احتفالات ومعارض ودوريات رياضية حتي إشعار آخر

ويأتى قرار السعيد فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة بنها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال رئيس الجامعة إن قرار تعليق الفعاليات يشمل جميع الكليات والمراكز التابعة للجامعة حرصا على سلامة الطلاب والعاملين ، مؤكدا على استمرار عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.