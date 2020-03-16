شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بريطانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة البرلمانية البريطانية عن حزب العمل كيت أوسبورن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد فترة من العزل المنزلى لشكها وجود أعراض الفيروس، وبذلك تكون ثاني عضو برلماني بريطاني يعلن إصابته.

وكتبت أوسبورن، عبر حسابها بموقع تويتر :"لقد تم تشخيصي بالفيروس التاجي كورونا بعد فترة من العزلة الذاتية والاختبار اللاحق"، كما حثت جميع متابعيها على البقاء في المنزل لمدة 7 أيام إذا كان لديهم درجة حرارة عالية أو سعال متغير ومستمر.

و كانت أعلنت السلطات البريطانية، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 35 وحالات الإصابة المؤكدة إلى 1372.

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وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قال إن بلاده لديها نحو 5 آلاف جهاز تنفس صناعى، وذلك فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا للمستجد (كوفيد - 19)، وأضاف هانكوك - فى تصريحات أدلى بها لقناة (سكاى نيوز) الناطقة بالإنجليزية :"نعتقد أننا بحاجة إلى أضعاف هذا العدد".

يذكر أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفعت إلى 798 حالة بزيادة قدرها 208 حالات خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 11 بعد تسجيل أول حالة وفاة في اسكتلندا.

وكانت الخارجية البريطانية، نصحت رعايها أمس الأحد، بعدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا عند الحاجة القصوى، جاء ذلك بحسب "العربية".

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت إصابة طفل حديث الولادة بالعاصمة لندن، بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح أصغر حالة إيجابية فى بريطانيا، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كانت إصابته قبل أم أثناء الولادة.