شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج من الـ20 برجاً الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع 80 متراً، ويتكون من (دورين بدروم - دور أرضى - 15 دوراً متكرراً)، بمساحة مبانى إجمالية 79 ألف م٢.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضاً تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى 40 ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كان المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قد عقد اجتماعاً مع شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بموقع العمل، لمتابعة الالتزام بالبرامج الزمنية المكثفة لتنفيذ الأعمال المختلفة بالمشروع، وبحث أى معوقات تأخر معدلات التنفيذ.

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وأوضح المهندس خالد عباس، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه منذ أيام بالشركات المنفذة للمشروع، حيث كلف بعقد اجتماع أسبوعى بموقع المشروع، بين مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات، واستشارى المشروع، لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل العقبات، وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم الرد على جميع الاستفسارات الفنية المقدمة من بعض الشركات، وذلك خلال الاجتماع، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام، الذى يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، حيث إنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للمشروع، وتقدم الأعمال طبقاً للبرنامج الزمنى للتنفيذ، والقطاعات الجاهزة للافتتاح خلال العام الحالى 2020، مشيراً إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.