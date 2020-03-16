شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: العمل بالمنزل ينطلق من مسئولية مشتركة لحماية أنفسنا والآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، أن لدينا فى الأمم المتحدة مسؤولية مشتركة لحماية أنفسنا وحماية الآخرين، مشددة على العمل من المنزل، قائلة: "نعمل من المنزل باستخدام أدواتنا الرقمية ومهاراتنا التنظيمية للحفاظ على العمل الجماعى".

ونشرت الدكتورة غادة، عبر حسابها على تويتر، صورة تظهر عملها من داخل المنزل، صحبتها بتعليق: "لدينا مسؤولية مشتركة لحماية أنفسنا وحماية الآخرين، الناس فى جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا فى الأمم المتحدة، ولن نخذلهم".

وأضافت: "من خلال دعم الإجراءات النمساوية ضد فيروس كوفيد، نعمل من المنزل باستخدام أدواتنا الرقمية ومهاراتنا التنظيمية للحفاظ على العمل الجماعى".

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غادة والى

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، طالبت المنظمة الدولية بالسماح للمنظمة فى فيينا ببقاء الموظفين فى المنازل حتى يوم 22 مارس القادم، للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 11".

وقالت الدكتورة غادة، فى تغريده لها عبر حسابها الرسمى على تويتر: "البقاء فى المنزل للمساعدة فى احتواء فيروس كوفيد 19، فى تضامن وانسجام مع سياسة البلد المضيف".

وتابعت والى، أطلب من الأمم المتحدة ومقرها فى النمسا، بقاء الموظفين والعمل من المنزل حتى 22.03، مع استثناء الموظفين المهمين، حتى نتجاوز معا هذه المحنة".