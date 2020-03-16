شكرا لقرائتكم خبر عن هل الشيشة تنقل فيروس كورونا على المقاهى؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تدخين الشيشة مصدر كبير لنقل عدوي كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن خطر انتقال عدوي كورونا من خلال تدخين الشيشة مرتفع، وكل جزء فيها قد يكون مصدر للعدوي بالفيروس، مضيفة: "احم نفسك ومن حولك وتوقف عن تدخين الشيشة".

وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين، دعت إلى عدم لمس الأنف والعين والفم إلا بعد التأكد من نظافة اليد وتطهيرها خاصة أثناء التحركات اليومية والتفاعل العملى على مدار اليوم فى أماكن العمل والتنقل بين المواصلات العامة.

وقالت،"ملامسة الفم والعين والأنف واليد ملوثة قد يتسبب فى نقل فيروس كورونا إذا اختلط الشخص السليم بشخص مصاب بالفيروس دون أن يعلم".

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وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة فاعلية المضادات الحيوية فى الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المضادات الحيوية لا تقضى على الفيروسات بل الجراثيم فقط.

وقالت وزارة الصحة والسكان: كورونا من الفيروسات لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية فى الوقاية منه أو علاجه .

واستكملت وزارة الصحة والسكان: مع ذلك إذا تم دخول أى مريض للمستشفيات بسبب كورونا المستجد، فقد يحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة، وناشدت الوزارة المواطنين بالاستفسار عن أى معلومات عن كورونا من خلال الخط الساخن 105 .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.