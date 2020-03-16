شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد من خلال تطبيق الكشف على جميع من يدخل ديوان عام الوزارة للتأكد من سلامته، حيث خضع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و جميع قيادات الوزارة للكشف الطبى وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع واسرهم ومنعا لانتشار مرض "الكورونا" فانه تقرر اتخاذ الاجراءات التالية كاجراء وقائي وهي كالتالي:

- يتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمبانى الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.5o.

- أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

- التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

- التعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل خمسة عشر يوماً.

- وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى.

- في حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يوماً من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية.

- التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يومياً.

- التنبيه على كافة عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

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- إلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.

- بالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور يتم الآتى:

· تعقيم شامل بشكل دورى لمراكز صالات خدمة الجمهور.

· يتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظاً على سلامتهم.

· إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من الفيروس.

- بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.







