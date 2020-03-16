شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات وجميع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية لمناقشة تدشين قناة تعليمية لمديرية تعليم القاهرة تبث المناهج الدراسية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، حيث بدأ بالفعل بعض معلمي المواد الدراسية بتصوير شرح المواد المختلفة استعدادا لبثها علي موقع المديرية تيسيرا علي الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد مدير المديرية على التزام الجميع بتعليمات الوزارة والمحافظة حرصا علي مستقبل الطلبة وصحة وسلامة الجميع، ومتابعة ذلك مسئولية كل من مدير عام ووكيل الإدارة ومديري المدارس، كما تتابع غرفة العمليات المركزية بالمديرية كافة الإجراءات، وتنفيذ التعليمات، وتتواصل مباشرة مع المحافظة والوزارة.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

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ووجه الوزير، في خطاب أرسلته الوزارة للمديريات التعليمية، بإعداد دليل تعلم للطالب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.