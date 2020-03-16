شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل التعليم بعد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وتستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيق عدة إجراءات خلال تعطل الدراسة حرصا على مصلحة الطلاب، "الخليج 365" يسردها فى التقرير التالى.

ـ الدراسة من المنزل من الصف الثالث إلى الصف الثانى الإعدادى من خلال موقع إلكترونى خاص.

ـ من الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى من خلال بنك المعرفة المصرى والتقنيات الحديثة.

ـ أما الصفوف من KG1 حتى الصف الثانى فهى بدون امتحانات.

ـ إعداد دروس إلكترونية للطلاب ووضعها على موقع وزارة التربية.

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ـ تفعيل القناة التعليمية كوسيلة لتحصيل الطلاب.

ـ الطالب يدخل على موقع"lms" ومنصة التعلم ثم يسجل اسمه وكلمة المرور.

ـ يختار أيقونة الدليل الدراسى من الصفحة الرئيسية ويختار المادة التى يريدها.

ـ تغطى الكتب جميع مخرجات التعلم

- ويوجد ملف يشرح للمعلم على آلية تنفيذ الدرس