شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخها.. مطرانية المنيا تعقد الاجتماع العام «أونلاين» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التزمت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وأعلنت عن عقد الاجتماع العام، الذي يعقد بالمطرانية، مساء الإثنين من كل أسبوع، عبر البث المباشر على شبكة الإنترنيت، لأول مرة في تاريخها.
وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا وأبوقرقاص، في بيان، صباح الإثنين، إن «التدابير الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة اتساقا مع تدابير الدولة للوقاية من الفيروس، بالحد من التجمعات، اقتضت أن يعقد الاجتماع يوم الاثنين 16 مارس والاثنين الذي يليه، عبر البث المباشر من «استديو» المطرانية لتبدأ العظة في الثامنة مساءًا يليها الإجابة على الأسئلة الواردة من أقباط المنيا».
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