شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية» تحتجز مواطنًا عائدًا من إيطاليا للاشتباه في إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن احتجاز مواطن مصري عائدًا من إيطاليا بمستشفى حميات شبين الكوم تحت الفحص، بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض من عطس وارتفاع درجة الحرارة. وأضاف «الحفناوى» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الشخص المتواجد في مستشفى حميات شبين الكوم، وصل، الثلاثاء الماضي، وتم إجراء تحليل سريع له في المطار rapid test يظهر النتيجة في نصف ساعة وكانت سلبية، مشيرًا إلى أنه ظهر عليه بعض الأعراض، وتم نقله لمستشفى حميات شبين الكوم، لحين ظهور نتيجة التحاليل، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة.

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