شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يخضع لاختبارات «الحرارة» قبل دخوله مقر عمله: «كانت 36 درجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تطبيق للإجراءات الطبية التي اتخذتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة فيروس «كورونا»، خضع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح الإثنين، لاختبار الكشف عن درجة الحرارة قبل دخوله لمقر الوزارة، حيث كانت درجة حرارته «٣٦».

كانت الوزارة أعلنت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقطاع واسرهم ومنعا لانتشار مرض «الكورونا» كإجراء وقائي.

Advertisements

وأضافت الوزارة في بيان، الإثنين، أنه سيتم الكشف على جميع العاملين أو المترددين عند الدخول لمباني الشركة لعدم دخول أي شخص درجة حرارته تتعدى 38.5o وأي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه مع التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكافة المباني التابعة وخصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه.

والتعاقد مع شركة تعقيم متخصصة معتمدة لتعقيم المباني التابعة مرة كل خمسة عشر يوماً مع وقف جميع الدورات التدريبية بصفة مؤقتة لحين صدور تعليمات أخرى وفي حالة عودة العاملين من الخارج يتم الكشف عليهم من خلال الإدارة الطبية وإعداد كارت متابعة لحالته لمدة 14 يوماً من تاريخ العودة ولا يتم استلامه للعمل إلا بعد توقيع مدير عام الإدارة الطبية مع التنبيه على كافة السائقين بتعقيم الأتوبيسات يومياً مع التنبيه على كافة عاملين المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة وإلغاء التوقيع بالبصمة والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر.

وبالنسبة لمراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور، يتم تعقيم شامل بشكل دوري لمراكز صالات خدمة الجمهور ويتم توزيع كمامات وقفازات على موظفي الصف الأمامى حفاظاً على سلامتهم مع إعداد لوحات توعية للجمهور بصالات الخدمة عن طريق الوقاية من الفيروس َ بالنسبة للأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى يطبق عليهم نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، أما بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج بعد تاريخ هذا الإجراء يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.