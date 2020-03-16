شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد أول جرعة تجريبية كلقاح لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مسؤول أمريكي أنه سيتم الكشف، الإثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك في خبر سار للعالم أجمع.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأسوشيتد برس، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي الاثنين لأن التجربة لم تعلن بعد.
كما لفت إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التي تجري بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن شمال غربي الولايات المتحدة، حسب «سكاي نيوز»
يشار إلى أنه بحسب مسؤولي الصحة العامة، فإن التحقق بشكل كامل من صحة أي لقاح محتمل سيستغرق من عام إلى 18 شهراً.
وحتى الآن، أودى فيروس كورونا بحياة نحو 6512 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، كما سُجلت نحو 169086 إصابة في 139 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.
إلا أن عدد الإصابات المشخصة لا يعكس الواقع بشكل كامل إذ إن معايير تعداد الإصابات وفحوص تشخيص فيروس «كوفيد-19» تختلف بحسب البلد.
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