شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما فعله طلاب مدرسة الزمالك مع الطالب المصاب بكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل طلاب وأساتذة المدرسة الدولية، بالزمالك، رسالة دعم مصورة، لزميلهم آدم الذي أثبتت التحاليل الطبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، هو ووالده بعد مخالطة الأخير لشخص أجنبي حامل للفيروس والتي على أثرها تم عزل المدرسة.

Advertisements

وفي الفيديو المنشور عبر موقع الفيديوهات «اليوتيوب»، تمنى الطلاب وعدد من الأساتذة الشفاء لآدم وعودته مجدداً للمدرسة بعد شفائه، وجاءت رسائل الدعم التي تم توجيهها لآدم «we support Adam..Adam be strong».

وكانت وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارًا بغلق مدرسة الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرض «عزل ذاتي» على طلابها، والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوما، كإجراء وقائي.