شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تُكرم أصحاب مبادرة إغاثة المواطنين خلال فترة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الأحد، المهندس شريف خيرى وأحمد رأفت ومحمد حجازى، الذين أطلقوا مبادرة إغاثة المواطنين خلال فترة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد خلال الـ3 أيام الماضية منذ الخميس الماضى، وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية وقيمة العمل المشترك، وتقديرًا لمبادرات المواطنين التى تسعى لتقديم أوجه الدعم والإغاثة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، بما يُسهم فى تضافر الجهود المجتمعية والمؤسَّسية لتحقيق مفهوم الصالح العام. وكرمهم اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، معربًا لهم عن تقدير اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لجهودهم ودورهم البطولى لمساعدة العالقين من المواطنين بسبب الأمطار التى شهدتها ضواحى العاصمة خلال الأيام الماضية. من جانبهم، أبدى المُكرَّمون بالغ اعتزازهم وعميق امتنانهم بهذا التكريم، الذى يُعد دافعًا لهم ولجموع شباب المصريين لبذل المزيد لمساندة جهود مؤسسات الدولة.

وفى الجيزة نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن قافلة إغاثة ومساعدات إنسانية لإغاثة المضارين من موجة الطقس الأخيرة بقريتى «الديسمى والعطيات» بمركز الصف، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية، وفى إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تضطلع بها أجهزة الوزارة لتقديم كل أوجه المساعدة للمواطنين.