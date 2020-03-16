شكرا لقرائتكم خبر عن «الفتوى والتشريع»: إلزام الشركات ذات الـ 500 عامل بدفع اشتراكات «تأمين المرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى سريان أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 على الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، التى يعمل بها من (500) عامل فأكثر، تأسيسا على أن هذه الشركات تدخل فى عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2/أ) من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وبهذه المثابة فإنها تغدو خاضعة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017، الصادر بتاريخ 13/2/2017 فيما تضمنه من سريان أحكام تأمين المرض المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التى يعمل بها من (500) عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، وتبعًا لذلك فإنه يكون من المتعين على تلك الشركات أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها فى المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه سلفًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى- بدورها- بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة المذكورة أخيرًا، دون أن يُغيّر من ذلك قيام الشركات المشار إليها بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها، سواء فى المراكز الطبية التى تمتلكها بعضها، أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين، وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركات بمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، إذا لم يتم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم (126) لسنة 1981 المشار إليه سلفًا، أو صدور تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية.