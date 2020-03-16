شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق إسكندرية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة أعلى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوى، بعد تلاشى الشبورة من أعلى الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت صباح اليوم طريق إسكندرية الصحراوى أمام القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة حتى الكيلو 90 ، بسبب وجود شبورة كثيفة أعلى الطريق، منعا لوقوع اى حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية،مع تواجد كافة الخدمات والمساعدات الفنية بالطريق.

Advertisements

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا كثيفة تصل لحد الضباي، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة.