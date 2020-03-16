شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة عن وقفة الجالية أمام البيت الأبيض: "المصريين جامدين ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بأبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة، أمام البيت الأبيض لحث الإدارة الامريكية على دعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية فى قضية سد النهضة.





ونشرت السفيرة عبر حسابها على انستجرام، صورة من فعاليات قائلة: "الجامدين.. ضد الكسر"، وقفة المصريين فى الخارج امام البيت الأبيض"، كما نشرت صورة أخرى لسيدة مصرية يبدو عليها الإرهاق أثناء سفرها من إحدى الولايات البعيدة عن واشنطن، صحبتها بتعليق: "الوقفة قدام البيت الأبيض.. وانا بكتب دلوقتى، فيه مصريين جدعان (رجالة وستات وأطفال) سافروا من نيويورك ونيوجرسى لواشنطن علشان يقفوا قدام البيت الأبيض لحث الإدارة الامريكية على دعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية فى قضية سد النهضة".





وأضافت السفيرة: "ناس فاهمة كويس دورها فى الخارج، ليهم مطالب فى مصر.. اه، بس ليهم كمان واجبات وطنية تخليهم يسافروا بغض النظر عن المسافات والأوباء علشان يساعدوا جهود الدولة الرسمية، جالى صور كتير منهم للوقفة ورفرفة الأعلام المصرية، إنما الصورة دى بالذات استوقفتنى، السفر مش سهل لواحدة فى سنها، إنما فضلت بلدها عن راحتها".

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نظمت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، وقفة أمام البيت البيض فى واشنطن، للمطالبة للحفاظ على حق مصر المائى دون المساس بحقوق الشعب الأثيوبى فى التنمية، مؤكدين على أن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر والمصريين، فمصر هبة النيل.





وانضم عدد من الكينيين للوقفة التضامنية، للمطالبة بمزيد من الجهود الأمريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم فى المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين فى تنمية شاملة

كما نظمت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وقفة ثانية أمام مبنى الخارجية الأمريكية، حيث دعت الولايات المتحدة، إدارة الرئيس دونالد ترامب، والحكومة الإثيوبية، إلى العودة مرة أخرى لمفاوضات سد النهضة، مؤكدين أن "المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين".