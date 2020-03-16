محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات للقادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة حتى الكليو ٩٠ بعدما تم غلقه لمدة ساعة بسبب وجود شبورة مائية. وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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