"محمود" يطلب فسخ عقد زواجه: "تظاهرت أنها من عيلة كبيرة وأبوها طلع مسجل خطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "محمود. م" 34 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، بسبب عدم قدرته على استكمال الحياة الزوجية مع شريكة حياته، مبررًا طلبه "تظاهرت أنها من عيلة كبيرة وأبوها طلع مسجل خطر واخواتها مسجلين سرقة".

قال الزوج في أوراق الدعوى، إنه يعمل بشركة سياحة، وتعرف على زوجته أثناء تواجدها مع صديقة لها بإحدى الرحلات السياحية، ومن حينها وهي تتظاهر أمامي بحبها وكل الصفات التي تجعلني أتمسك بها، وعند سؤالها على أسرتها أكدت أن والدها يقيم بالكويت وباقي الأسرة بالسعودية، وهي تقيم بالقاهرة لدى جدتها لشدة حبها لمصر.

أضاف صاحب الدعوى، بأنه قام بالفعل بزيارة إلى جدتها بإحدى المناطق الشعبية، وبعد فترة تقدم لخطبتها، وبعد أشهر انتقلا للمعيشة سويًا بعش الزوجية، موضحًا أنه بعد مرور عدة أشهر، بدأت بعض الصفات الغريبة تظهر على زوجته، وذات يوم خرجت من المنزل ولم تعد.

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أشار "محمود" إلى أنه حاول معرفة ما تخفيه زوجته إلا أنه فشل، وبالصدفة تقابل بصديقتها المقربة وعند سؤالها على زوجته ردت قائلة "ممكن تكون في بيت العيلة، أتصل بيها"، حتى طالبت صديقتها بمرافقتي إلى منزل عائلتها، وبالفعل رأيت زوجتي بمنطقة شعبية تقيم بالشارع وسط الجيران وهي ترتدي عباية، فتركتها وانتظرتها بالمنزل وبعد وصولها للبيت نكرت ما رأيته حتى قمت بالضغط عليها واعترفت بكامل تفاصيل حياتها".

أوضح صاحب الدعوى أن زوجته أخبرته بكل ما تخفيه وأن سبب ما قامت به هو حبها الشديد للمال، ومحاولة خروجها من العالم الذي تعيش بداخله منذ صغرها، وحينما قمت بزيارة أسرتها كانت المفاجأة فوالدها مسجل خطر واخوتها مسجلين سرقة.

توجه الزوج إلى منزله وتشاجر مع زوجته وحاول الطلاق بطريقة لم يكن بها خلافات تقوم بتشويه صورته أمام أسرته، لكنها رفضت وهربت إلى منزل أهلها، ومن حينها وهو لا يعرف عنها شيء، فلم يكن أمامه سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، لإقامة دعوى فسخ عقد زواج، وقد حملت الدعوى رقم 1281 لسنة 2019، ولا تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.