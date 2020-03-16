مصر | بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الطقس.. إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.

كانت الإدارة العامة للمرور، قد أغلقت في وقت سابق، طريق الإسكندرية الصحراوي، في الإتجاه القادم من الإسكندرية إتجاه القاهرة حتى الكيلو 90، لوجود شبورة مائية بالطريق.

وأكد مدير المرور على تكثيف التواجد المروري بالطرق، تحسبا لوقوع حوادث سير أو تكدسات مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.