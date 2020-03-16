أخبار مصر | برلماني: السوشيال ميديا "منصات تدمير اجتماعي" تصيب المواطنين

مشيدًا بالإجراءات القانونية الصارمة التي تتخذها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، وتجنب إثارة ذعر المواطنين.

وأشار زين الدين في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة تنطلق منها الشائعات والأمور المغلوطة في كثير من الأحيان، حتى أصبحت المكان الخصب لنشر كل ما يهدد الاستقرار داخل الوطن، ويثير حفيظة المواطنين على غير الحقيقة، أو المبالغة فيها، فنشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح، أنه تنتشر الشائعات بنسبة كبيرة في الأوقات الأزمات والمشكلات، أو التحول من مرحلة لأخرى، فتعمل هذه الشائعات على مضاعفة حجم الأزمة، وشن حروب خسيسة هدفها الهدم ليس البناء، وإثارة الذعر والرعب في نفوس المواطنين، أو الالهاء حتي لا نتحرك ونعبر حاجز الوهم ونخوض بحر المستقبل.

كانت قد انتشرت في الأونه الأخيرة العديد من المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا من خلال منصات التواصل الاجتماعى والإنترنت، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المواطنين خاصة بعد إعلان وزارة الصحة المصرية عن وجود حالات حاملة لفيروس كورونا في مصر.

Advertisements