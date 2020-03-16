أخبار مصر | لليوم الثاني.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن انقطاع المياه لمناطق أحياء الجيزة "حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق" بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس.

وذلك لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 3 عصر اليوم وذلك نظرًا لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.

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وتؤكد الشركة أنها تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، وتقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد أعلنت أمس عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء، وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الأمر الذى ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالى 4500 وحدة عكارة.

مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.