أخبار مصر | من هو رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين (بروفايل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد رجائي عطية عبده، وشهرته رجائي عطية، ولد في 6 أغسطس عام 1938 بشبين الكوم، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، عمل بالمحاماة (1959 - 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ( 1961 - 1976).

وعمل رجائي بالمحاماة مرة أخرى من 1976 وحتى تاريخه، وقد أشترك في لجان الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين والمنظمات الدولية والإقليمية وفي العديد من المؤتمرات القانونية في مصر والخارج.

وساهم في عضو مجلس الشورى، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعضو إتحاد الكتاب، وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، ورئيس مجلس إدارة جريدة المال.

وعن اهتماماته، يهتم عطية بالأعمال الأدبية والثقافية فمن البرامج الدورية التي كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: "من هدي القران – من التراث العربي – في مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – معركة المصير".

وكتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية التي قدمت في التلفزيون مثل قصة رجل المال للأستاذ توفيق الحكيم وقصة إمرة مسكينة للأستاذ يحيى حقي، كما كتب العديد من المقالات المختلفة والتي نشرت في العديد من المجلات والجرائد اليومية المصرية.

واشترك قاضيًا أو باحثًا بالقضاء العسكري في أشهر القضايا: اضطلع في المحاماة بالدفاع في أشهر قضايا العصر مثل قضية التكفير والهجرة (1977) خالد الاسلامبولي ( 1981 1982) قضية الجهاد ( 1982 1983) وزارة الصناعة (1986 1987) وغيرها.

وعن كتاباته للإذاعات المصرية والعربية هي (الدين والحياة – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – بسم الله – يا رب -من هدي القرآن – ذلك الكتاب لا ريب فيه- على طريق الإيمان- سيوف الله- العهد العمري – باسمك اللهم – حطين – تراجم وسير إسلامية – قرأت لك – المجلة الثقافية – من هدي النبوة – في مدرسة الرسول – من التراث – معركة المصير – مواقف إسلامية – نساء خالدات).

أما مقالاته المنشورة فهي كل من مجلة منبر الإسلام منذ عام 1969 وصوت الأزهر وجريدة الأهرام الصباحي والأهرام المسائي والأخبار والمصور وأخبار اليوم وروز اليوسف والجمهورية والأهالي واللواء الإسلامي والجيل والأحرار والمال.

وعن كتاباته الدرامية للتلفزيون هي

- رجل المال لتوفيق الحكيم ( سيناريو وحوار ).

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- إمرة مسكينة ليحيى حقي ( سيناريو وحوار ).

- صمت جاك فارجيون – بول بورجية ( سيناريو وحوار )

و أحدث المقالات التي عمل عليها رجائي هي (من تراب الطريق (808) مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (17)،

من تراب الطريق (807) مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (16)،

من تراب الطريق (806) مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (15)،

من تراب الطريق (805) مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (14)،

من تراب الطريق (804) مرتضى المراغى شاهدًا على حكم فاروق (13).)

وكان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.

وفي نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان.