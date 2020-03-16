شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم حجز 100 ألف جنيه.. الإسكان تعلن تفاصيل حجز شقق «امتداد الرحاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن التسجيل عبر الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com) بدأ، أمس، لحجز 238 وحدة سكنية، بمساحات من 92 مترًا حتى 131 مترًا، بمشروع امتداد الرحاب «المرحلة التاسعة- مجموعة 125»، فى القاهرة الجديدة، فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين وتلبية رغبتهم فى تملُّك السكن الخاص بهم.

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وقال «الجزار»، فى تصريحات الأحد، إن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط مُيسَّرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى «on line»، إذ يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن «70%» من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى وفقًا لشروطها، لافتًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، متاحة من خلال الموقع الإلكترونى.

وأضاف «الجزار»: «بدأ التقديم، وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى، إذ يتم الدخول على (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، دون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل التى تخص المساحات والأسعار وأرقام العمارات، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل بالفيديو أو مكتوبة».

وأوضح محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه فى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد «تسجيل مستخدم جديد» عن طريق تسجيل البيانات الأساسية.