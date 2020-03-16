«القباج» تحتفل بعيد ميلاد «مُحَارِبة سرطان ثدى»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الأحد، مؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، واستمعت لعرض من الإدارة عن تاريخ المؤسسة، وحضرت جزءًا من جلسة الدعم النفسى للمحاربات، واحتفلت بعيد ميلاد إحداهن، وتجولت بالأقسام الخاصة بالمؤسسة. وقالت إن الزيارة تأتى فى إطار تعاون الوزارة مع المجتمع المدنى وبحث آليات الشراكة، لأن الوزارة تؤمن بالمجتمع المدنى ودوره، وتركز على صحة المرأة لأن الوزارة تتبنى الفقر متعدد الأبعاد وتدرج صحة المرأة فى إطار برامجها المختلفة. وأضافت أن الوزارة لديها نحو 2500 رائدة مجتمعية و300 ألف سيدة متعلمة تحصل على الدعم النقدى «تكافل»، ودعت لتنفيذ برامج لتدريب وتوعية الرائدات ليقمن بتنفيذ برامج توعية فى القرى، والسيدات اللاتى تحصلن على دعم «تكافل» المتعلمات بأهمية الكشف المبكر وتقديم الدعم النفسى ليصل الوعى للقرى والنجوع. وأشادت بمتطوعى «بهية» لافتة إلى أن المجتمع سينهض بإعلاء قيمة التطوع، مضيفة أن التطوع سيكون بشكل مركزى وسيتغير وجه مصر بشبابها. وقال الدكتور محمد فهمى، عضو مجلس إدارة مؤسسة «بهية»، إن المؤسسة رائدة غير هادفة للربح وجاذبة للعمل التطوعى تسعى دائما للشراكة المجتمعية، وتقدم برامج مبتكرة متخصصة فى التوعية والكشف المبكر والدعم النفسى باستخدام أحدث التقنيات والبحث العلمى.

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