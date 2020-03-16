شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع إجمالى عدد الإصابات إلى 18 وذلك فى أكبر زيادة يومية منذ الإعلان عن أول حالة فى الأسبوع الماضي.

وقال الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة فى البلاد بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وافدين من أوروبا وثلاثة من الولايات المتحدة.

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وكان تركيا أعلنت يوم الأربعاء الماضى عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس.