شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن الاجتماعى: نجل شقيق عجوز الشرقية تعهد برعايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى مساء أمس الأحد، فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، وإدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالبحث وضرورة الوصول للسيدة عايدة التى ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعى تجلس على الأرض فى بركة من الوحل.



وأضافت الوزارة في بيان لها أنه بالفعل نجح فريق اطفال وكبار بلا مأوى بالشرقية من الوصول للسيدة عايدة فجر اليوم، واطمأن عليها، وتبين أنها تقيم مع ابن شقيقها بإحدى قرى مركز الإبراهيمية، حيث رفض ابن شقيقها انتقالها إلى أى دار رعاية، وتعهد بحسن رعايتها.

من جانبها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانة عاجلة للسيدة عايدة ومساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل وإعادة بناء منزلها وتأثيثه فى أسرع وقت.

وكانت قد عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدراسة تقديم التعويضات اللازمة للأسر المتضررة من موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية.

وخلال الاجتماع وجهة وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر لكل الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى تقديم العون للمواطنين وقدمت مجهودات كبيره خلال الأيام الماضية.

وشرحت وزيرة التضامن الاجتماعى ما تم من حصر للخسائر وهى الوفيات والإصابات والمنازل المهدمة والخسائر المادية والمحاصيل ونفوق الماشية، وتوزيع الخسائر حسب كل محافظة كما تم مناقشة أساليب التدخل فى كل محافظة وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تقرر وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رصد 100 مليون جنيه للتعويضات على مستوى الجمهورية لتغطية الخسائر وإعادة بناء المنازل وتعويض اصحاب المحاصيل والماشية.

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