شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات السيسي مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني.. أبرز اهتمامات صحف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الاثنين، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.

ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر دائما كانت سندا ودعما للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأضافت أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله أمس الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى» النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد التوافق حول مجمل القضايا الإقليمية، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل مصر.

ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتى في القاهرة طالبا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بقبضة من حديد مع المتاجرين بالسلع الذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وقال «تعاملوا معهم بمنتهى الشدة لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات».

ونقلت الصحيفة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020- 2021 بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم.

وقال معيط، في مؤتمر صحفى أمس، إنه سيتم خلال العام المالى المقبل بدءا من شهر يوليو منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى ومنح العاملين غير المخاطبين بهذا القانون 12% من الراتب الأساسى في 30 يونيو 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصي.

وفي الشأن الدولي، أوضحت الصحيفة إن إيطاليا أصبحت ثاني أكبر دول العالم تضررا من فيروس كورونا القاتل بعد الصين حيث وصل عدد الوفيات بها إلى 1441 شخصا والإصابات إلى 21157 حالة لدرجة أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت أن إيطاليا تشهد حاليا جنازة كل 30 دقيقة بعد أن ضرب الفيروس كل المدن الإيطالية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى ارتفاع عدد الوفيات في المستشفيات المحلية بإيطاليا؛ وهو ما دفع السلطات إلى وضع الجثث في الكنائس حتى يتم تحضير الجنازات.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن سياسة مصر دائما كانت سندا ودعما للسودان خاصة خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة أخذا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأضافت أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله أمس الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتى» النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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ونقلت عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتى في القاهرة طالبا نقل تحياته إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأضافت الصحيفة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التقى العديد من المسئولين ورؤساء الشركات العالمية على هامش المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين في تورنتو بكندا، وضم قطاع التعدين وأنشطته وتعظيم القيمة المضافة في مشروعاته بعد التعديلات الأخيرة المحفزة للاستثمار في قانون التعدين.

وأكدت الصحيفة أن عددا من المسئولين الأمريكيين أكدوا لوزير البترول والوفد المصرى المرافق أن قطاع التعدين في طريقه للعالمية يعمل من خلال خريطة استثمارية حديثة ومتنوعة، واعتبروا طرح المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة أول ملامح التطور الإيجابى لتطبيق وزارة البترول والثروة المعدنية منهجا جديدا للبحث والتنقيب وجذب كبرى الشركات العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى أعلن تأجيل الجلسات بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإبتدائية لمدة 15 يوما تبدأ من الغد وأنه يجرى وضع آلية لتأجيل الجلسات حتى 30 مارس على أن يستمر العمل بالمحكمة؛ فيما عدا ذلك بسبب إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لمتابعة موقف حجم الخسائر والتعويضات على مستوى المحافظات إثر موجة الطقس السيئ حتى صباح أمس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة مبلغ 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية لتعويض ضحايا موجة الطقس السيئ والمضارين، وذلك من واقع الحصر الفعلي الذي يتم من خلال المحافظين للتأكد من حصول المستحقين.

بدورها، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن سامح شكرى وزير الخارجية أكد أن الجولة التي قام بها لعدد من الدول العربية والأوروبية الأسبوع الماضى كانت بهدف تسليم رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسى للقادة العرب ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لشرح مسار التفاوض بشأن سد النهضة واستعداد مصر للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية؛ فضلا عن تأكيد المسار الطويل من المفاوضات التي خاضتها مصر على مدى السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى هذا الاتفاق النهائى والتعنت الأثيوبى في المفاوضات.

وأضافت أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أن الرئيس السيسى كلف الحكومة بدراسة التحديات التي واجهتها البلاد خلال أزمة الأمطار والسيول الأخيرة وكيف تعاملت معها الأجهزة المختلفة بالدولة وسبل التغلب عليها في ظل التغيرات المناخية، وشدد مدبولى على ضرورة وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الجوانب وتستهدف رفع كفاءة الأداء في التعامل مع الظروف الجوية التي تواجهنا والاستفادة مما تم خلال هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظموا تظاهرة أمام البيت الأبيض دعما لموقف مصر في مفاوضات سد النهضة، وحمل المشاركون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورددوا الهتافات الوطنية المساندة للدولة والرئيس وحملوا لافتات مكتوبة عليها بعض العبارات الرافضة لموقف دولة إثيوبيا والتي تؤكد حق المصريين في مياه النيل.

وأوضحت الصحيفة أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بحثا التعاون بين الجانبين في إنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، وذلك بحضور عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء مساعى الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.