شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسى 2020/2019 على الموقع الرسمى لها، الخليج 365" يقدم خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ـ يحصل الطالب على الكود وكلمة السر من المدرسة التابع لها.

ـ تقوم المدرسة بطباعة كلمات السر وتسليمها لطلاب الدبلومات الفنية.

ـ يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ يدخل على أيقونة بوابة التعليم الفنى بموقع الوزارة.

ـ يدخل على لينك تسجيل الاستمارة ويظهر له خانة كلمة السروكود الطالب.

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ـ يقوم الطالب بكتابة بكلمة السر والكود.

ـ يتاح له بعد ذلك كتابة وتسجيل استمارة التقدم للامتحان.

ـ يحدد الطالب شعبته فى استمارة التقدم للامتحان.

ـ يكتب بياناته كاملة دون أى إضافات أو ألقاب فى اسمه.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، حيث ستبدأ الامتحانات العملية والمعملية، اعتبارًا من السبت 9/5/2020 وتستكمل بعد الامتحانات النظرية والتى سوف تبدأ السبت 16/5/2020، مع العلم بأن موعد امتحانات الدور الثانى 25/7/2020.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه تم البدء فى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، حيث أن قطاع التعليم الفني قام بإعداد ومراجعة وطباعة كتيب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2020، وإعداد كتيب تعليمات رؤساء لجان سير الامتحان للامتحانات العامة للدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات رؤساء مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة لامتحانات الدبلومات الفنية، وإعداد تعليمات لجان تقدير الدرجات.

وأشارت إلى أنه تم عمل كتاب دورى لواضعى الأسئلة للامتحانات العامة للدبلومات الفنية لعام 2020، وتم توزيعها على النوعيات، وتم إعداد مسودة جداول سير الامتحانات التحريرية ووضع خطط للامتحانات العملية، ومناقشتها مع اتحاد طلاب مدراس مصر، والاستقرار على الشكل النهائى لجدول الاختبارات ومن المقرر أن يتم اعتماده وإعلانه خلال الأيام المقبلة.