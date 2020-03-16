حدث ليلاً| إصابات جديدة بكورونا في مصر ومؤشرات لانتخابات المحامين



محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 16 إصابة جديدة بكورونا بينهم 8 أجانب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 126 حالة.

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أديب: "حالات كورونا في مصر أكتر بكتير من 126حالة"

انتقد الإعلامي عمرو أديب، تكالب المصريين الكثيف علي شراء وتخزين السلع الغذائية من المحال التجارية.

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"الهجرة": إنهاء إجراءات المصريين العالقين في مطار الأردن وعودتهم للقاهرة

ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، على خلفية الإجراءات المتبعة هناك لاحتواء فيروس "كورونا المستجد".

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رئيس القابضة للكهرباء: استقرار التيار في كل المناطق المتضررة من الأمطار.. وجاري حصر الخسائر

كشف المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم السيطرة على معظم الأعطال والانقطاعات التي شهدتها بعض المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة في المدن الجديدة.

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"الصحة": رسائل توعوية عبر الهواتف لمواجهة كورونا

أرسلت وزارة الصحة والسكان، رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، لتوعية المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة (كوفيد -19).

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أبل تغلق جميع متاجرها حول العالم بسبب كورونا

أعلن المدير التنفيذي لـ"أبل"، تيم كوك، أن الشركة قررت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

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المؤشرات الأولية.. تفوق رجائي عطية في انتخابات المحامين بالمنيا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات المحامين بمحافظة المنيا، تفوق رجائي عطية بحصوله على 1224صوتًا، مقابل 1038 لسامح عاشور، بفارق 186 صوتًا لصالح الأول.

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ترامب عن أزمة كورونا: لا داعي للخوف وتخزين المواد الغذائية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن خفض سعر الفائدة يجعله سعيدًا، موجهًا الشكر إلى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) على قراره بخفض الفائدة.

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بن سلمان وجونسون يؤكدان الحاجة للعمل معًا لمنع انتشار كورونا

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، على الحاجة لاستجابة منسقة دوليًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "الحدث".

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