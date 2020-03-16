"أحداث مجلس الوزراء والفصل في طعون شغب عابدين".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الإثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

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محاكمة 8 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم، هم كل من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، وتدعى سارة جمال السيد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

النقض تفصل في طعون "أحداث شغب عابدين"

تصدر محكمة النقض، اليوم الاثنين، حكمها في طعون 105 من المدانين بالتورط في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة عابدين، على الأحكام الصادرة بحقهم وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 متهمين عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية التى تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

كما أسندت النيابة للمتهمين أيضًا، اتهامات بقتل 5 أشخاص، الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة وأحراز أسلحة ومفرقعات، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والتعدي على الأمن، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعريض وسائل النقل البرية للخطر عمدا، وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام.

الحكم على رئيس شركة السلمانية للتعمير والإسكان فى قضية تزوير

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على رئيس مجلس ادارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان.

وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "محمد. س" بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر، بتزوير في محرر رسمى هو التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر، حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمود. ف"، بصفته وكيلًا عن "أحمد. م"، واتهم المشكو في حقه "محمد. س" لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقاري مدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014، والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، والمملوكة لوالد موكله "محمد. ع".

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه "أحمد. م"، الذي أكد أن والده يمتلك قطعة أرض بمنطقة السادس من أكتوبر، وأنه قد حرر له توكيلان يبيحان له البيع والتصرف في تلك الأرض، الأول يحمل رقم 17288/ أ لسنة 2008 شهر عقاري مدينة نصر، والذي يبيح له البيع مجتمعًا مع والدته وشقيقته والثاني يحمل رقم 4710/ ن لسنة 2008 مدينة نصر ثان والذي يبيح له البيع منفردًا عن والده.