أخبار مصر | "الطيران" تواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيران" تواصل إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الطيران المدني، حملة التعقيم والتطهير الموسعة لتشمل كل من مبنى سلطة الطيران المدني المصري والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وجاء ذلك بتعقيم جميع المداخل والمخارج وكافة القطاعات والإدارات وكذا تطهير كل الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين والمخازن والكافتيريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات لكلا المبنيين باستخدام الوسائل والمواد الوقائية المعتمدة دولياً.

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ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الاحترازية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة ضمن الخطة الوقائية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لاتباع التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد وذلك بتعقيم جميع المباني والمنشآت من أجل ضمان السلامة الصحية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

وألغت وزارة الطيران المدني العمل بنظام البصمة للحد من حدوث أي تجمعات بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بضرورة اتخاذ كل تدابير ووسائل الوقاية الخاصة بتعقيم وتطهير وزارة الطيران المدني وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة للحفاظ على سلامة العاملين داخل القطاع بكونهم الدعائم الأساسية للإنتاج في صناعة النقل الجوي.