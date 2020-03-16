شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 16 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تحتفل جامعة الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يوافق 16 مارس من كل عام، ويتم إحياؤه هذا العام تحت شعار «حق المشاركة في الحياة الثقافية» كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وكمبدأ رسخه كل من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» و«الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، علاوة على عدد من الدساتير العربية.

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القاهرة.. تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوي بالمنيا.

المنصورة.. تنظم مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية قافلة علاجية تتجه في الثامنة صباحا إلى قرية القيطون مركز ميت غمر حيث يتم تقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى وتستمر القافلة لمدة يومين.

المنيا.. تطلق وزارة الصحة 4 قوافل طبية بمناطق مرزوق مركز مطاي محافظة المنيا، البرنوجي مركز دمنهور محافظة البحيرة والقيطون مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وبنجر24 مركز الحمام محافظة مطروح، وتأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.