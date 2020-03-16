شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ملامسة اليد للأنف والفم والعين بعد مخالطة مصاب تنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى عدم لمس الأيدى للأنف والعين والفم إلا بعد التأكد من نظافتها وتطهيرها خاصة أثناء التحركات اليومية والتفاعل العملى على مدار اليوم فى أماكن العمل والتنقل بين المواصلات العامة، قائلة،"ملامسة الفم والعين والأنف واليد ملوثة قد يتسبب فى نقل فيروس كورونا إذا اختلط الشخص السليم بشخص مصاب بالفيروس دون أن يعلم".

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة فاعلية المضادات الحيوية فى الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المضادات الحيوية لا تقضى على الفيروسات بل الجراثيم فقط.



وقالت وزارة الصحة والسكان: كورونا من الفيروسات لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية فى الوقاية منه أو علاجه .

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واستكملت وزارة الصحة والسكان: مع ذلك إذا تم دخول أى مريض للمستشفيات بسبب كورونا المستجد، فقد يحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة، وناشدت الوزارة المواطنين بالاستفسار عن أى معلومات عن كورونا من خلال الخط الساخن 105 .

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا لبيان صحفى، قال إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.