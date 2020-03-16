شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الثوم يقى من عدوى فيروس كورونا؟.. الصحة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول الثوم مهم جدا وله فوائد صحية كبيرة للجميع لكونه يتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومؤكدة، أنه لا توجد حتي الآن أى أدلة على أن تناول الثوم يقى من عدوى فيروس كورونا أو يكون علاجا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن 105 يرد على جميع استفسارات المواطنين على مدار الساعة حول المرض.

وكان أكد الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة، أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين لكونه فيروس بالجهاز التنفسي وينتقل فقط عن طريق الرزاز المتطاير من شخص مصاب إلى شخص سليم كما ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس وعن طريق اليد الملوثة بالفيروس عند وضعها على العين والأنف والفم .

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى: لايوجد لقاح حتى الآن للوقاية من الفيروس كما لم يثبت علاج محدد من الفيروس إلى وقتنا هذا".

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وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن حقيقة فاعلية المضادات الحيوية فى الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المضادات الحيوية لا تقضى على الفيروسات بل الجراثيم فقط.

وقالت وزارة الصحة والسكان: كورونا من الفيروسات لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية فى الوقاية منه أو علاجه .

واستكملت وزارة الصحة والسكان: مع ذلك إذا تم دخول أى مريض للمستشفيات بسبب كورونا المستجد، فقد يحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابته بعدوى جرثومية مصاحبة، وناشدت الوزارة المواطنين بالاستفسار عن أى معلومات عن كورونا من خلال الخط الساخن 105 .

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وفقًا لبيان صحفى، قال إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التى تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات