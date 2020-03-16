شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على الفول البلدى لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، استمرار عمل اللجان المرورية على 98 ألف فدان منزرعة بالفول البلدى، من خلال لجان متخصصة من قبل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد وقاية النبات، وأمراض النبات، وقطاع الخدمات الزراعية، ومعهد المحاصيل الحقلية، ومديريات الزراعة، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية، لمتابعة المحصول حتى الحصاد، ومكافحة امراض النبات، خاص بعد هطول الامطار والتقلبات الجوية والعاصفة التى اطلق عليها إعلاميا عاصفة " التنين " لزيادة الإنتاج، وعمل برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة المحصول حتى الحصاد .

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات " الخليج 365 "، أن هناك لجان متابعة لمحصول الفول بعد ارتفاع مساحاته المنزرعة، مضيفا أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة، بتكثيف لجان المتابعة لجميع الزراعات الشتوية وحل مشاكل المزراعين لزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان مرورية بحقول الفول البلدى لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول حول طرق رى وتسميد ومكافحة افات المحصول خاصة بعد التقلبات الجوية لزيادة الإنتاج، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج ،التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج، ومقاومة لمرض الهلوك، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

يذكر أن وزارة الزراعة، طرحت جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، و أستنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1 ،وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.