شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 100 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة بالقيام بأكبر عملية تجديد لفرش المساجد فى شهر واحد فى تاريخ الوزارة فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة وصيانة بيوت الله وعمارتها وتجديد فرشها.
وأعلنت الوزارة توفير مائة ألف متر سجاد صلاة من مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، ليتم فرشها في مساجد الافتتاحات وغيرها من المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وتصدر وزارة الأوقاف عدة إصدارات ونوافذ فكرية وإعلامية لبث الوسطية، منها سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى اختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.
وتتناول الاختبارات معلومات أصدرتها سلسلة رؤية، فى كتب: فقه الدولة وفقه الجماعة، وحماية دور العبادة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة والسنة، ونعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وبناء الوعى.
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