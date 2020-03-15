شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» محذرًا مروجي رسائل «حظر التجول»: الأمن يبحث عنكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الأحد، الشائعة المتداولة عبر مقطع صوتي على الواتس آب وتتحدث عن فرض حظر التجوال بداية من مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا المقطع الصوتي كذب واضح وهناك نية خبيثة لصاحب الرسالة يهدف إلى تكالب المواطنين على المحلات والمتاجر.

وأكد هاني يونس، أن الأجهزة الأمنية تبحث عن كل من يصدر شائعة متعلقة بفيروس كورونا أو أي أمر آخر.