شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال السجينات» تناشد «الداخلية» وقاية نزيلات السجون من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت جمعية رعاية أطفال السجينات، الأحد، وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون اتخاذ إجراءات وقائية داخل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) في السجون والأماكن المغلقة ذات الكثافة الكبيرة.

وذكر بيان للجمعية، الأحد، أن ذلك يأتى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية من تحديات على مختلف المستويات، وبعد انتشار الفيروس في معظم دول العالم وتضامنا مع التدابير الصحية الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من الفيروس.

وقالت الكاتبة الصحفية، نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إنها تضع جميع إمكانيات الجمعية ممثلة في فريق عمل الجمعية والمتطوعين وإدارة الإعلام في خدمة وزارة الداخلية وقطاع السجون لنشر وتوعية ووقاية السجناء داخل السجون كافة.