شكرا لقرائتكم خبر عن ابقوا في منازلكم.. بشرى من «الاتصالات»: زيادة سعة تحميل الإنترنت بنسبة 20% مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه اجتمع مع قيادات شركات الاتصالات وقيادات شركات تكنولوجيا المعلومات وتم خلال الاجتماعين الاتفاق على عدة مبادرات لدعم القرار الذي صدر بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تمت زيادة ساعات التحميل مجانيًا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربعة بنسبة 20% مجانًا خلال هذا الشهر.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه التكلفة يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تبلغ 200 مليون جنيه، موضحًا أن الهدف منها هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل وقت أطول.

وأشار إلى أنه تمت الإتاحة المجانية للمواقع التي ستعدها وزارتي التربية والتعليم الفني، والتعليم والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي عليها، ويعد الدخول عليها ليس من باقة الاشتراك في الإنترنت.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيتم توفير منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

وأردف أنه سيتم عمل برامج تتيح لموظفى مراكز الاتصال العمل من المنازل، ويقدمون الخدمات دون اضطرارهم للنزول بشكل مستمر.

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ونشرت صفحة مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وحضر اللقاء المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورانج مصر، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.

وخلال اللقاء أكد الوزير على أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم «سبل التعليم عن بعد» حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.

هذ وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التالى:

توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أي أعباء مادية إضافية.

توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

توفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن بعد لحين تجاوز الأزمة.

كما وجه الوزير نحو ضرورة اتخاذ السبل الوقائية داخل بيئة العمل في شركات الاتصالات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين من الإصابة به، كما شهد اللقاء استعراض التجارب الدولية في تطويع التكنولوجيا لضمان استمرار العمل والحفاظ على كفاءته مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذي يتطلب منع التجمعات والمكوث لفترة أطول في المنزل؛ خاصة فيما يتعلق بآليات التعلم والعمل والتسوق عن بعد، وزيادة الاعتماد على حلول المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول.