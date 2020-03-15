شكرا لقرائتكم خبر عن هل تملك مصر مخزونًا من السلع الأساسية؟.. وزير التموين يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن الدولة المصرية لديها مخزون من الاحتياجات الأساسية التي تكفينا لفترة كافية تمتد لـ4 أشهر، وتم توفير دواجن ولحوم تكفي لمدة 12 شهرًا.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور» أنه لا يوجد أي نقص في أي نوع من السلع الرئيسية، وهناك من يستغل اندفاع المواطنين لشراء المنظفات والمطهرات فقط لرفع سعرها.

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وشدد الوزير على أن قوانين التموين واضحة وصارمة، وأي مخالف يتم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عبر الخط الساخن 19588 عن أي مخالفة تتمثل في رفع أسعار، أو حجب سلع.

وقال إنه لا صحة لشائعة فرض حظر التجوال بالمحافظات، لافتًا إلى أنه لاحظ انتشار هذه الشائعة عبر «السوشيال ميديا».

وأكد أنه سيتم التحقيق فورًا مع أي بلاغ خاص بعدم وجود السلعة أو استغلالها برفع سعرها، ولذلك نناشد المواطنين بعدم صحة شائعة حظر التجول، الثلاثاء، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة جشع واستغلال السلع والتعاون مع الحكومة .

وناشد «المصيلحي» المواطنين بعدم شرائهم للمنظفات والمجمعات الاستهلاكية والمطاعم حال غلاء سعرها، لافتًا أن الأمور متوفرة جدًا وعلى المصريين أن يكونوا على درجة وعي كبيرة.