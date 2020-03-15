شكرا لقرائتكم خبر عن في «انتخابات المحامين» بالإسماعيلية: «مُطهّرات وتهوية وتعقيم بسبب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط تواجد أمني مكثف، بدأت، الأحد، انتخابات مجلس نقابة المحامين بالإسماعيلية تحت إشراف قضائي وحضور محدود للناخبين مع الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع.

وقال المستشار طاهر الشافعي، رئيس لجنة 1 الانتخابية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام داخل 4 لجان مقامة بنادي نقابة المحامين والكائن بحي ثالث بالإسماعيلية، متوقعًا زيادة أعداد الناخبين في الساعات القادمة وخلال الفترة المسائية تزامنا مع انتهاء مواعيد الجلسات داخل المحاكم.

Advertisements

وأكد «الشافعي» أن هناك إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنه تم منع التكدس داخل اللجان الانتخابية، ومراعاة تواجد الناخبين داخل اللجان على مسافات متباعدة، كما تم مراعاة التهوية، وتعقيم الأدوات الانتخابية بشكل دوري، كما تم توزيع مناديل معقمة وسائل مطهر على القائمين على العملية الانتخابية والناخبين والمتواجدين باللجان.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد مصطفى، رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين بالإسماعيلية، أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتبدأ بعدها أعمال الفرز، وسط حضور وكلاء المرشحين وإرسال النتائج للجنة العليا للانتخابات.

ويدلي الناخبون أصواتهم داخل 3 بطاقات اقتراع لانتخاب النقيب العام ومجلس النقابة وممثلي الإدارة القانونية، ويتنافس 18 مرشحًا على منصب نقيب المحامين العام، فيما يتنافس 166 مرشحًا على 25 مقعدًا لتشكيل مجلس النقابة العامة، كما يتنافس 16 مرشحًا على 3 مقاعد ممثلة للإدارة القانونية.