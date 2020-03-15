شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالدايم» توجه بصيانة المواقع الثقافية وتعقيمها بعد موجة الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأحد، ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة.
وأشادت الوزيرة بالتعاون والتنسيق التام وتكاتفهم في مواجهة موجة الطقس السيئ التي لحقت بالبلاد مؤخرًا.
وأشارت الوزيرة إلى النجاح في تجاوز الطقس السيء بأخف الاضرار، مشددة على ضرورة معالجة التلفيات والأضرار البسيطة التي لحقت ببعض المنشأت في القاهرة والمحافظات.
وأكدت ضرورة استثمار فترة توقف الأنشطة في إجراء عمليات الصيانة والتحديث ورفع الكفاءة لجميع المواقع الثقافية من مسارح ومتاحف وقاعات العرض وغيرها، وتعقيمها وتطهير أماكن ارتياد الجماهير لتعود للعمل بكامل طاقتها عند استئناف النشاط.
ووجهت الشكر لجميع العاملين الذين قاموا بأداء دورهم بكفاءة في مواقع عملهم، أثناء موجة الطقس السيئ لإزالة الأضرار أولا بأول.
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