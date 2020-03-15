شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية السويس» يتفقد آثار السيول بالمنطقة الصناعية في العين السخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، المنطقة الصناعية في العين السخنة والطرق حولها، لمتابعة الأوضاع لآثار السيول الكبيرة التي اجتاحت المنطقة والأعمال التي تتم من شفط وسحب المياه.

وتابع «زكي» الاستعدادات التي قامت بها المنطقة في العين السخنة، خاصة المنطقة الصناعية وما حولها مما يتبع النطاق الجغرافي للهيئة العامة، لمواجهة الآثار الناجمة عن السيول التي اجتاحت البلاد خلال اليومين الماضيين.

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وقال «زكي» إنه في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المنطقة بعد السيول التي شهدتها العين السخنة، يتم حاليًا التنسيق مع محافظ السويس والجهات المعنية والمطورين الصناعيين على آليات إزالة هذه الآثار التي أضرت بالطرق في العين السخنة، وخاصة تلك المؤدية للمنطقة الاقتصادية، نظرًا لطبيعة الموقع الذي يتأثر دومًا بموجة السيول كل عام.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قامت برفع حالات الطوارئ داخل مناطقها الصناعية والموانئ التابعة، داخل القطاع الجنوبي في العين السخنة بالتنسيق مع محافظة السويس ومديرية الأمن والمطورين الصناعيين وإقامة غرفة عمليات داخل مقر الهيئة لإدارة الأزمات ومتابعة حالة الطقس والتأكيد على سلامة وعمل مخرات السيول.

رافق «زكي» خلال الجولة اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي والمهندس عمرو البطريق رئيس مجلس إدارة شركة السويس للتنمية الصناعية (سيدك) واحدة من كبار المطورين الصناعيين بالمنطقة.