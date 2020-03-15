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الهجرة تثمن جهود التعاون مع السلطات الأردنية لإنهاء إجراءات المصريين العالقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمنت  السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جهود السلطات الأردنية، في تسهيل إجراءات المصريين العالقين بمطار الأردن للقاهرة، حيث تلقت اتصالا من علي العايد السفير الأردني بالقاهرة، والذى أكد خلاله أنه تم حل أزمة هؤلاء المصريين العالقين، وأنهم على وشك الوصول إلى القاهرة.

 

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وأكدت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة، لمتابعة موقف هؤلاء المصريين، حيث قام شريف كامل سفير مصر بالأردن  بزيارتهم، للاطمئنان على أحوالهم، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والهجرة تابعتا موقفهم أول بأول، حتى تم الوصول إلى صيغة حل تضمن إجراءات الحجر التي حددتها السلطات بالأردن وتيسير سفر هولاء المواطنين، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذت العديد من الدول لتقييد حركة المواطنين الراغبين  في التنقل من وإلى تلك الدول، في إطار مواجهة فيروس " COVID 19" المستجد.

 

 

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