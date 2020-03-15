شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الجيزة تقرر إعادة ضخ المياه مرة أخرى لكل مناطق المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تمت إعادة ضخ المياه مرة أخرى بعد تم قطعها لمدة 6 ساعات بسبب العكارة فى نهر النيل، والتى اتبعت سقوط الأمطار الايام الماضية.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن جار ضخ المياه فى كافة الخطوط، ومن المتوقع أن تصل للمنازل خلال ساعتين من الآن على أقصى تقدير. وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة أنه من المقرر أن تنتهى عكارة نهر النيل بصورة كبيرة صباح الغد الاثنين.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أعلنت عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء اليوم، وذلك نظراً للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف، مروراً بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، الأمر الذى ترتب عليه زيادة نسبة العكارة لتصل إلى حوالى 4500 وحدة عكارة، مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، وأحدث ذلك انسدادا بالمرشحات وانخفاضا بمنسوب خزانات المياه المرشحة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

والشركة إذ تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها، تقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .