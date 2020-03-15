شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يعلن لـ"الخليج 365": أنا نقيب المحامين بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجائى عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه فاز في الانتخابات التي أُجريت اليوم، بنسبة تزيد على الـ 70% على منافسه سامح عاشور.
ولم تعلن حتى الآن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحاميين النتائج النهائية بشكل رسمى، وإن كانت المؤشرات تشير إلى فوز رجائى عطية.
ووجه "عطية" في تصريحاته لـ ”الخليج 365” رسالة للمحامين، قائلاً: "مبروك لكم، خالص التهانى لكم، قد استرددتم نقابتكم، وأثبتم أنكم رجال أحرار".
وكانت مشادات كلامية، قد وقعت بين عدد من أنصار سامح عاشور ومؤيدى رجائى عطية، المرشحين لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى جرت اليوم الأحد، وذلك بعد زعم كل منهما تقدم مرشحه .
يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .
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