شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..وقفة المصريين بواشنطن توجه رسالة لأثيوبيا ولإدارة الرئيس ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المصريون في وقفتهم التضامنية مع حقوق مصر المائية اليوم الاحد أمام مقر البيت الأبيض في واشنطن على أن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر والمصريين، فمصر هبة النيل.

وأضاف أحد المشاركين في الوقفة أنه يريد أن يرسل رسالة إلى الشعب الأثيوبي مقادها أنه يعتقد أن الشعب الأثيوبي غير راض عما وصلت إليه عمليات المفاوضات من تجميد.

وأكد على أنه على تواصل دائم مع أعضاء الجالية الأثيوبية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً على أن المصريين لا يعارضون المشاريع التنموية لأثيوبيا لكن ليس على حساب الأمن المصرى المائى.

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ودعت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، والحكومة الإثيوبية، إلى العودة مرة أخرى لمفاوضات سد النهضة، مؤكدين أن "المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين".

واحتشد عدد من المصريين بولايات نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا والعاصمة واشنطن أمام البيت الأبيض اليوم الأحد، للمطالبة بمزيد من الجهود الامريكية للوصول إلى اتفاق يحفظ للمصريين حقوقهم في المياه، وحق الأثيوبيين والسودانيين في تنمية شاملة.

ونظم المصريون وقفة التضامنية التي أمام مقر البيت الأبيض، لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على بذلك المزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية، ورفع أبناء الجالية لافتات تطالب واشنطن بحث إثيوبيا على الانخراط مرة أخرى في مفاوضات واشنطن الخاصة بسد النهضة، حيث تم إعداد مجموعة من اللافتات والشعارات منها "كل أفريقيا ترفض ما تفعله إثيوبيا ضد مصر"، و"قبلنا بالمقترح الأمريكي.. فلماذا لا تقبل إثيوبيا"، و"المياه حق للحياة.. والتفاوض هو الطريق الأفضل بين الطرفين"، و"لماذا تتعنتوا ضد مصر يا إثيوبيا"، و"المصريون شعب النيل لديهم الحق مثلكم في مياه النيل".